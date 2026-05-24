Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün Ay'ın Başak burcuna geçişiyle birlikte finansal paylaşımlar, ortaklaşa kaynaklar, banka işleri veya kendinizi ruhsal olarak yenileme arzusu ön plana çıkıyor. Güneş'in Satürn ile yapacağı kare açı ise aşk hayatınız, çocuklarınız veya hobileriniz için harcamak istediğiniz bütçe konusunda bazı kısıtlamalarla karşılaşabileceğinize işaret ediyor. Hayattan keyif alırken gerçekçi sınırları unutmamalısınız.

Kariyer:

Yaratıcı projeleriniz, sanatsal faaliyetleriniz veya bireysel girişimleriniz bugün finansal engellere takılabilir ya da beklediğiniz onaylar gecikebilir. Projelerinin maliyet hesaplamalarındaki tüm ayrıntı detaylarını netleştirmelisiniz. İş dünyasındaki geniş çevreniz ve geçmişteki güçlü iş birlikleriniz, bu finansal darboğazı aşmanız için size alternatif yollar sunabilir.

İlişki:

Aşkta partnerinizle aranızda ego savaşlarının yaşanabileceği bir gün. Kendi istekleriniz ile partnerinizin sınırları çatışabilir; birbirinizin özgürlük alanlarına saygı duymalısınız. Yalnız Kovalar için girdikleri ortamlarda dikkat çekseler de karşılarına çıkacak kişilerin duygusal olarak mesafeli veya hayatında yoğun sorumlulukları olan kişiler olması muhtemeldir.