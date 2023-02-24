Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 20:03

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 20:03

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Ailevi konularda üzerini kapattığınız konuların yeniden gündeme gelmesi enerjinizi fazlasıyla düşürüyor. Çözmeden ilerleyemezsiniz. Çabalarınız boşmuş gibi hissetseniz de aslında siz yanlış yerlere çaba harcıyorsunuz. Asıl sorunu görmekten ve yüzleşmekten kaçmayın.