Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün uyumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir gün sevgili kovalar. Yeni arkadaşlıklar, yeni anlaşmalar ve ilişkiler açısından güzel bir gün. Yakın çevreniz tarafından destekleniyorsunuz. Daha uygulanabilir hedefler koyun. Ayaklarınız yere biraz daha sağlam basmalı.
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