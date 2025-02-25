Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Şubat 2025 - 16:03

Güncelleme: 25 Şubat 2025 - 16:03

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kova, bugün mucizelerin kapında olduğu bir gün. Gecikmiş bir hak edilmişlik haberi alabilirsin. Gereksiz yüklerden sıyrılıp özel hayatına dair alacağın kararlar şans getirecek gibi görünüyor. Yeni başlangıçlar için sağlıklı enerjiler var.