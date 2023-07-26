Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Temmuz Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Herkesin iyiliğini düşünen tavırlarınız maalesef çok da kıymet görmüyor. Mesafenizi korumanız ve kendinize odaklanmanız gereken zamanlardasınız. Beklentilerinizin karşılanması şu an için pek mümkün değil. Biraz akışına bırakın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Artık yeni bir 'tarikatımız' var!
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- Oğlu Bronny kalp krizi geçirdi
- Prof. Dr. Demirtaş, 'geçmiş olsun' diyerek duyurdu...
- Milli futbolcuya Fransız talip!
- THY uçağında intihar! Zorunlu iniş yapıldı
- Kılıçdaroğlu, vekillerle bir araya geldi
- Meğer kapıda bekliyorlarmış!
- Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
- A Milli Takım’da kadro krizi!