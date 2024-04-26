Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Nisan Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Gelecek planları yaptığınız bir gün sevgili kovalar. Aklınızdaki konuları artık yavaş yavaş hayata geçirmelisiniz. Bir yerden başlamak iyi hissettirecek. Bu süreçte sevdiklerinizden yardım alın. Sosyal çevrenizle olan bu etkileşiminiz özgüveninizi arttıracak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayyum rektörün paylaşımına tepki
- AKP'li isimden istifa çağrısı!
- Öğrenilmesi en zor dili açıkladı
- Milletvekili sayısı artacak
- 'Kapıdan içeri sokmayın'
- Soylu geri mi dönüyor?
- Okyanus kadar derin 4 burç
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- 'Asla yalnız yürümeyeceksin'
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu