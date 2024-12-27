Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Aralık 2024 - 16:04

Güncelleme: 27 Aralık 2024 - 16:04

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Geleceğinizle alakalı yeni bir vizyon oluşturmakla alakalı kararlı görünüyorsunuz sevgili kovalar. Kendinize olan bu inancınız size yeni kapılar açıyor. Kapanan kapıları unutun. Bundan sonrası sizin için çok daha tatmin edici olacak.