Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Geleceğinizle alakalı yeni bir vizyon oluşturmakla alakalı kararlı görünüyorsunuz sevgili kovalar. Kendinize olan bu inancınız size yeni kapılar açıyor. Kapanan kapıları unutun. Bundan sonrası sizin için çok daha tatmin edici olacak.
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