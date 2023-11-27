Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Özel hayatınızla ilgili bugün pozitif gelişmeler var. İnsanları etkilemeyi başarıyorsunuz. Sorunlara bulduğunuz marjinal çözümler insanlar tarafından takdir ediliyor. Bugün arkadaş çevrenizle çok güzel bir gün geçirebilir, ilgilenmek istediğiniz sıra dışı konular varsa onlara vakit ayırabilirsiniz.
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