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Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Pazar Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Pazar Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Aralık 2024 - 15:39

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün kariyer hayatınız ve üstlerinizle ilişkiler gündemde olabilir sevgili kovalar. İlerde işinize yaraması muhtemel kişilerle aranızı iyi tutmaya çalışın. Sizi bir sonraki adıma taşıyacak olan hamleleri yapmadan önce ne istediğinize net bir şekilde karar verin.


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