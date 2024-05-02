Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Mayıs 2024 - 16:45

Güncelleme: 02 Mayıs 2024 - 16:45

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün parasal konular gündeminizde sevgili kovalar. Önemli görüşmelerinizi veya kararlarınızı biraz ertelemenizde yarar var. Size finansal destek sağlayacak yeni teklifler alabilirsiniz fakat ince eleyip sık dokuyun. Mantığınıza uymayan ne varsa ondan uzak durun.