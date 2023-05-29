Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mayıs Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün gündeminizde eğitim, ticari ilişkiler, yabancılar ve seyahatler var. Mantığınızı kullanıyor ve doğru adımlar atıyorsunuz. Olaylara bakış açınız ve çözümselliğiniz insanlara ilham veriyor. Önemli görüşmeler, anlaşmalar için uygun bir gün. Bugün güzel haberler alabilirsiniz.
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