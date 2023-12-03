Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Aralık 2023 - 17:13

Güncelleme: 03 Aralık 2023 - 17:13

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün gündeminizde sağlık ve parasal konular var sevgili kovalar. Bu konularla alakalı beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tepkilerinizi kontrol etmeli, sinirlerinize hakim olmalısınız; aksi taktirde sağlık sorunları kaçınılmaz.



