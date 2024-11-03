Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
İletişiminizin çok güçlü olduğu bir gün sevgili kovalar. Önemli görüşmelerinizi bugün yapabilir veya uzun süredir ihmal ettiğiniz arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Ticari konular, yabancılarla işbirliği gibi konularda pozitif gelişmelerin olacağı bir gün.
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