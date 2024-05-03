Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Mayıs 2024 - 16:04

Güncelleme: 03 Mayıs 2024 - 16:04

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, bugün radikal kararlar almaktan kaçının. Yaşamınızdaki değişiklikleri ağır adımlarla yapın. Bugün karar almak zorundaysanız bu kararın bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir. Psikolojik anlamda hassas olduğunuz bir gün. Ağır yemeklerden kaçının.