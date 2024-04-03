Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu:
Bugün sorumluluklarınızın özgürlüğünüzü kısıtladığını hissedebilir, bir tür kendinize acıma hali içerisinde olabilirsiniz. Gerginliğinizi kontrol altına almak zorundasınız. Duygularınız karışık ama sakin olun. Geçici olduğunu bilin.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP kazanmıştı, oylar yeniden sayılacak
- Kayyım kararı gecikmedi!
- 'AK Parti seçmeni sandığa gitmedi'
- 'Artık ABB’ye gelemeyecekler'
- Alevlerin gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!
- Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
- Acun Ilıcalı'dan sert tepki!
- Enflasyon oranları belli oldu!
- Gaziosmanpaşa'da 'Soylu' devrede
- 'Olup bitenler vahimdir'