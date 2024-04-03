Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Nisan 2024 - 16:25

Güncelleme: 03 Nisan 2024 - 16:25

Kova burcu ve yükselen Kova burcu:

Bugün sorumluluklarınızın özgürlüğünüzü kısıtladığını hissedebilir, bir tür kendinize acıma hali içerisinde olabilirsiniz. Gerginliğinizi kontrol altına almak zorundasınız. Duygularınız karışık ama sakin olun. Geçici olduğunu bilin.