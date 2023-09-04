Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Eylül Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. İlişkilerinizdeki çatışmalar pozitif şekilde sonuçlanabilir. Ne istediğinize karar verin. Kendi değerinizi yok saymayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- İlkin Aydın'ın TRT muhabirine yanıtı gündem oldu
- Gericiler de tek ses oldu!
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Guidetti'den Vargas'a övgü!
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu