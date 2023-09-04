Günlük Burç Yorumları: 5 Eylül Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Eylül 2023 - 17:54

Güncelleme: 04 Eylül 2023 - 17:54

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. İlişkilerinizdeki çatışmalar pozitif şekilde sonuçlanabilir. Ne istediğinize karar verin. Kendi değerinizi yok saymayın.



