Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Temmuz 2024 - 16:12

Güncelleme: 05 Temmuz 2024 - 16:12

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

İş hayatınızla alakalı kesin ve net kararlar almamanız gereken bir gün sevgili kovalar. Bazı şeyleri göremiyor olabilirsiniz. Biraz sabırlı olun. Aile üyelerinden bazılarının sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çözümsüz kalan konuları oldurmak için bugün fazla zorlamayın.