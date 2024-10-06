Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu
Yaşam alanınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz bugün sevgili kovalar. Sorunları görmezden gelerek odak noktanızı değiştirmeye çalışsanız da zihniniz hep meşgul. Çözümü yanlış yerde arıyorsunuz. Sorunların üzerine gidin fakat öfke ile değil. Orijinal ve sıradışı yönünüzü insanlara gösterin.
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