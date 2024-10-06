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Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 06 Ekim 2024 - 17:12

Kova burcu ve yükselen kova burcu

Yaşam alanınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz bugün sevgili kovalar. Sorunları görmezden gelerek odak noktanızı değiştirmeye çalışsanız da zihniniz hep meşgul. Çözümü yanlış yerde arıyorsunuz. Sorunların üzerine gidin fakat öfke ile değil. Orijinal ve sıradışı yönünüzü insanlara gösterin.


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