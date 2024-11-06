Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Kasım Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sabit fikirli olmanızın her türlü gelişiminizin önünde engel teşkil ettiğini artık görmelisiniz. İlerlemenizin tek yolu farklı bir bakış açısı geliştirmek veya başka insanların fikirlerine kulak vermektir. Takım ruhunun önemli olduğu zamanlardan geçiyorsunuz.
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