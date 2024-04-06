Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Nisan 2024 - 15:20

Güncelleme: 06 Nisan 2024 - 15:20

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün radikal kararlar almaktan kaçının. Yaşamınızdaki değişiklikleri ağır adımlarla yapın. Bugün karar almak zorundaysanız bu kararın bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir. Psikolojik anlamda hassas olduğunuz bir gün. Hafif gıdalar tüketin.