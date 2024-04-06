Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün radikal kararlar almaktan kaçının. Yaşamınızdaki değişiklikleri ağır adımlarla yapın. Bugün karar almak zorundaysanız bu kararın bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir. Psikolojik anlamda hassas olduğunuz bir gün. Hafif gıdalar tüketin.
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