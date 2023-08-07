Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ağustos Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. Çatışmalar pozitif şekilde sonuçlanabilir. Kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz bugün pek mümkün olmayabilir. Ne istediğinize karar verin.
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