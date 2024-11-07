Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Hayatınızın önemli bir döngüsünden geçiyorsunuz sevgili kovalar. Dönüm noktası diyebileceğimiz zamanlardasınız, verdiğiniz her karar önemli. Fikirlerine güvendiğiniz kişilerden akıl alın. Bu süreçte verdiğiniz kararların hayatınızı şekillendireceğini bilerek hareket edin.
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