Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün yakın çevrenizle zaman geçirebileceğiniz keyifli bir gün. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınız varsa görüşebilir veya yeni kişilerle tanışabilirsiniz.. Geleceğinizi şekillendirecek radikal kararlar alma potansiyeliniz bugün yüksek. Harekete geçin.
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