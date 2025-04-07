Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Nisan 2025 - 15:43

Güncelleme: 07 Nisan 2025 - 15:43

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, ilişki kurduğunuz insanlar bugün önemli konularda sizi kararsız bırakacak tavırlar sergileyebilirler. Kararsızlık yaşadığınız konularda kendi sezgilerinizi hafife almayın. Hiç kimseyi iyi hissettirmek zorunda değilsiniz.