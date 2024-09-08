Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Fedakar tavırlarınıza rağmen değer görmediğini fark etmek sinirlerinizi bozuyor olabilir. İnsanlara karşı biraz mesafeli olmalısınız. Herkesin sizin gibi ileri görüşlü olmasını beklemeyin. Farklı fikirlere yol açın fakat orijinalliğinizden taviz vermeyin.
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