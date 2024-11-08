Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Dış görünüşle alakalı sıra dışı değişiklikler yapmak veya kendinizi farklı şekilde ortaya koymak isteyebilirsiniz. Dikkat çekmek için bunlara ihtiyacınız yok. Yeterince yetenekli ve başarılısınız. Odak noktasını değiştirin.
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