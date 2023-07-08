Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Temmuz Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
Bugün sosyal çevrenizle zaman geçirebileceğiniz keyifli bir gün. Yeni arkadaşlıklar, yeni tanışmalar yaşanabilir. Geleceğinizi şekillendirecek net kararlar alabilirsiniz. Eğitim ve kısa seyahatler alanında bugün şanslısınız.
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