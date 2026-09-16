Küçücük bir detayı gün boyu kafasında kuranlar: Her sözü kişiselleştiren 3 burç

İnsan ilişkilerindeki en ufak ton değişimlerini, yazılan mesajlardaki eksik emojileri veya anlık soğuklukları gözünden kaçırmayan, her detayı kalbinin derinliklerine işleyerek kendini yıpratan o hassas karakterler...

BAŞAK BURCU

Mantığıyla hareket etmeye çalışsa da karşısındaki insanın tavrında bulduğu en ufak bir tutarsızlığı direkt kendi hatası olarak algılar. Gün boyu o diyaloğu zihninde defalarca başa sarıp kendini sorgular.

YENGEÇ BURCU

Duygusal antenleri her zaman sonuna kadar açıktır. Karşısındakinin anlık bir yorgunluğunu bile kişisel bir reddediliş sanarak içten içe alınır ve günün geri kalanında o hüznü sessizce taşır.

TERAZİ BURCU

Çevresindeki herkesle kusursuz bir uyum içinde olmak ister. Biri ona karşı biraz mesafeli davrandığında içi içini yer; "Onu kıracak bir şey mi yaptım?" diyerek huzursuz bir iç hesaplaşma yaşar.