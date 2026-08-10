Küçük bir tatil için bile koca bir gardırobu taşıyanlar: 'Ya lazım olursa' diye bavulunu tıka basa dolduran 3 burç...

Seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve rutinlerden uzaklaşmak her zaman heyecan vericidir; ancak iş hazırlık aşamasına, yani bavul toplamaya geldiğinde bazı insanlar için bu durum adeta stratejik bir operasyona dönüşür. Yanına sadece ihtiyacı olanları değil, olası tüm senaryoları düşünerek hayatın her anına hazırlıklı gitmek isteyen o detaycı ruhlar, seyahatlerin vazgeçilmez simalarıdır. İşte "ya lazım olur" diyerek bavulunu tıka basa dolduran o 3 burç...

BAŞAK BURCU

Seyahat hazırlığını günler öncesinden kusursuz bir listeyle planlayan Başak burcu, olası her türlü acil duruma veya hava değişimine karşı hazırlıklıdır. İlk yardım setinden tutun da günün her saati için ayrı kombinlere kadar her şeyi titizlikle yerleştirir. Onların bavulunda eksik olabilecek tek bir şey bile yoktur, çünkü her ihtimali önceden hesaplamışlardır.

BOĞA BURCU

Gittiği yerde ev konforunu ve rahatlığını arayan Boğa burcu, seyahat ederken lüksünden ve alışkanlıklarından asla ödün vermez. En sevdiği cilt bakım ürünleri, rahat kıyafetler, belki kendi yastığı... "Nasıl olsa yer var" mantığıyla bavulunu en ağır ve en dolu hale getirenlerin başında gelirler, çünkü konfor onlar için her şeydir.

YENGEÇ BURCU

Evinin güvenli ortamından uzaklaşırken yanına olabildiğince çok hatıra ve güven veren eşya almak ister. Yengeç burcu, duygusal olarak bağ kurduğu kıyafetleri, rahat hissettiren parçaları ya da sevdiklerinden kalma detayları yanından ayırmaz. Valizini toplarken adeta eviyle birlikte seyahat ediyormuş gibi hissetmeyi sever.