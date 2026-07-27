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Market koridorlarında kaybolanlar: Alışveriş tutkunu 3 burç...

Market koridorlarında kaybolanlar: Alışveriş tutkunu 3 burç...

27.07.2026 22:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Market koridorlarında kaybolanlar: Alışveriş tutkunu 3 burç...

"Sadece üç şey alıp çıkacaktım" diyerek sepeti dolduranlar, indirimli ürün reyonlarında saatlerini harcayanlar ve markette adeta zamanı unutan o alışveriş tutkunu 3 burç...
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Market alışverişi kimileri için hızlıca yapılıp bitirilmesi gereken rutin bir görevken, kimileri için rengarenk reyonlar arasında yapılan keyifli bir keşif turudur. Eve ellerinde koca poşetlerle ve "ihtiyacım yoktu ama dayanamadım" denilen ürünlerle dönen o burçlar, market koridorlarının vazgeçilmez simalarıdır. İşte markette kendini kaybetme potansiyeli en yüksek olan o 3 burç...

İKİZLER BURCU

Asla tek bir liste ile markete girmez. Yeni çıkan atıştırmalıkları ilk denemek isteyen ve alışveriş sepeti aniden dolan meraklı bir ruha sahiptir. Onlar için markette gezmek adeta bir macera gibidir.

BOĞA BURCU

Mutfak masraflarından ve kaliteli gıdalardan asla kaçınmayan Boğa, market reyonlarında en lezzetli ürünleri tek tek inceler. Onlar için market gezisi, yeni lezzetler keşfetmek ve evdeki kileri zenginleştirmek için keyifli bir ritüeldir.

YAY BURCU

Spontane yaşamayı seven Yay burcu, markete girmeden önce asla liste yapmaz. O an gözüne ne lezzetli veya ilginç gelirse sepetine atar; kasaya geldiğinde poşetlerin nasıl dolduğuna kendisi bile şaşırabilir.

İlgili Konular: #Alışveriş #Astroloji #burç

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