Maskelerin arkasındaki derin yara: Acısını gülüşünün arkasına saklayan 3 burç!

Duygusal fırtınaları dış dünyaya yansıtmak, çoğu zaman kişiyi savunmasız hissettiren ve kaçınılmak istenen bir durumdur. Toplum içinde zayıf görünmekten çekinen veya sevdiklerine yük olmaktan korkan bazı burçlar, içsel çöküşlerini muazzam bir oyunculukla neşeli bir maskenin arkasına saklamayı seçerler. Etraflarına ışık saçıp herkesi neşelendirirken kendi iç dünyalarında en ağır yükleri sessizce taşıyan bu karakterler için tebessüm, hayatın fırtınalarına karşı kuşandıkları en güçlü zırhtır.

YAY BURCU

Yay burcu, Zodyak’ın en neşeli, en pozitif ve en enerjik profili olarak tanınır. Ancak onun bu dertsiz ve umursamaz görünen neşeli tavrı, çoğu zaman yaşadığı derin acıları bastırma mekanizmasıdır. Ağlamayı, zayıf görünmeyi veya başkalarına yük olmayı asla kabul etmez. İç dünyasında fırtınalar kopsa bile bir ortama girdiğinde kahkahalar atarak herkesi eğlendirmeye devam eder. Onun gülüşü, kırılan kalbini dış dünyadan koruyan en büyük kalkanıdır.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu, duygusal krizlerle yüzleşmek yerine zihnini ve çevresini hareketlendirerek acıdan kaçmayı seçer. İçsel bir çöküş yaşadığında bile dışarıya karşı "Her şey yolunda" imajı çizer. Şakalar yapar, sürekli konuşur ve neşeli tavırlarından taviz vermez. İnsanların onun gerçekte ne kadar kırıldığını veya üzüldüğünü anlaması imkansıza yakındır; çünkü o, acısını zekice kurgulanmış bir tebessümün arkasına saklamayı çok iyi bilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcunun yüksek gururu ve güçlü duruşu, onun toplum içinde üzgün veya çaresiz görünmesine asla izin vermez. Yaşadığı ihanetleri, hayal kırıklıklarını veya duygusal acıları yalnız kaldığı gecelerde yaşar. Dışarı adım attığı an başı dik, makyajı/tarzı kusursuz ve yüzünde özgüvenli bir gülümseme vardır. Acısını bir zırh gibi taşıyarak etrafındakilere "Beni hiçbir şey yıkamaz" mesajı verir.