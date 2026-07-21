Mesajları bir anda kesiliyor: Flörtte ortadan kaybolmaya yatkın 5 burç...

Flört döneminde bazı insanlar duygularını açıkça gösterirken, bazıları yakınlık arttıkça geri çekilmeyi tercih edebilir. Astrolojiye göre bazı burçlar da özgürlük ihtiyacı, kararsızlık veya duygularını anlamlandırma süreci nedeniyle flört sırasında bir anda iletişimi azaltabilir ya da ortadan kaybolabilir. İşte flörtte ortadan kaybolmaya yatkın 5 burç...

1. KOVA BURCU

Kova burcu, flört döneminde karşı tarafı meraklandıran ve sıra dışı davranışlarıyla dikkat çeken burçlardan biridir. İlk başlarda oldukça ilgili, eğlenceli ve iletişime açık olabilir. Uzun sohbetlerden keyif alabilir, karşısındaki kişiye kendisini özel hissettirecek şekilde yaklaşabilir. Ancak ilişki daha ciddi bir noktaya ilerlemeye başladığında bir anda kendi alanına çekilmek isteyebilir. Özgürlüğüne büyük önem veren Kova burcu, flört ettiği kişiyle arasında yoğun bir bağ oluştuğunu hissettiğinde zaman zaman geri adım atabilir. Gün boyunca sürekli iletişim hâlinde olmak veya kendisinden açıklama beklenmesi onu bunaltabilir. Bu nedenle bir süre mesajlara daha geç cevap verebilir veya iletişimi azaltabilir. Onun bu davranışı çoğu zaman karşı tarafı şaşırtabilir çünkü Kova burcu bir gün önce gösterdiği yoğun ilgiyi ertesi gün aynı şekilde sürdürmeyebilir. Ancak kendisini baskı altında hissetmediği ve özgür alanının korunduğunu düşündüğü ilişkilerde yeniden iletişim kurması mümkündür.

2. İKİZLER BURCU

İkizler burcu, flört döneminde iletişim gücü ve meraklı yapısıyla öne çıkar. Yeni biriyle tanışmak, farklı konularda konuşmak ve karşısındaki kişiyi keşfetmek onun için oldukça heyecan verici olabilir. Bu nedenle ilişkinin ilk dönemlerinde yoğun bir iletişim trafiği yaşanabilir. Ancak İkizler burcunun ilgisi zaman zaman hızlı şekilde değişebilir. Bir gün saatlerce konuştuğu kişiyle ertesi gün daha az iletişim kurması mümkündür. Bunun temelinde her zaman karşı tarafa olan ilgisini kaybetmesi bulunmayabilir. İkizler burcu, zihinsel olarak kendisini heyecanlandıran ve merakını canlı tutan ilişkilere daha fazla çekilebilir. Flörtün heyecanı azaldığında veya iletişim tekdüze hâle geldiğinde kısa süreliğine uzaklaşabilir. Bazen de aynı anda hayatında yaşanan farklı gelişmelere odaklandığı için flört ettiği kişiye eskisi kadar zaman ayırmayabilir. Bu nedenle İkizler burcunun aniden sessizleşmesi, karşı tarafın kafasında birçok soru işareti oluşmasına neden olabilir.

3. YAY BURCU

Yay burcu, flört döneminde oldukça neşeli, samimi ve heyecanlı davranabilir. Yeni biriyle tanışmak ve birlikte farklı deneyimler yaşamak onun için büyük bir keyiftir. Ancak flörtün ilerleyen aşamalarında karşı tarafın beklentilerinin arttığını hissettiğinde geri çekilme ihtiyacı duyabilir. Özgürlüğüne düşkün olan Yay burcu, kendisini kısıtlanmış hissettiği anda mesafe koyabilir. Flört ettiği kişinin sürekli nerede olduğunu sorması, sık sık görüşmek istemesi veya ilişkinin geleceği hakkında erken konuşması Yay burcunun uzaklaşmasına neden olabilir. Bir anda iletişimi azaltmasının arkasında çoğu zaman kendi alanına duyduğu ihtiyaç bulunabilir. Ancak bu burç, kendisini rahat hissettiği ve özgürlüğüne saygı duyulduğunu düşündüğü ilişkilerde yeniden yakınlaşabilir. Onun için sağlıklı bir flörtün temelinde karşılıklı güven ve kişisel alanın korunması büyük önem taşır.

4. BALIK BURCU

Balık burcu, flört döneminde duygularını oldukça yoğun yaşayabilir. Karşısındaki kişiden hoşlandığında kısa sürede romantik hayaller kurmaya başlayabilir ve ilişkinin geleceğine dair düşünceler geliştirebilir. Ancak duygusal yoğunluğu arttığında zaman zaman kendi içine kapanabilir. Balık burcu, yaşadığı duyguları anlamlandırmak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilir. Özellikle karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğini düşündüğünde kendisini korumak amacıyla iletişimi kesebilir. Bazen de gerçek hayattaki ilişki ile zihninde kurduğu romantik beklentiler arasında fark oluştuğunda hayal kırıklığı yaşayabilir. Bu durumda açıklama yapmak yerine sessizleşmeyi tercih edebilir. Flört ettiği kişiden tamamen vazgeçmemiş olsa bile duygusal olarak kendisini toparlamak için bir süre uzaklaşabilir. Bu nedenle Balık burcunun sessizliği çoğu zaman karmaşık duygularının bir yansıması olabilir.

5. AKREP BURCU

Akrep burcu, flört döneminde karşısındaki kişiyi gözlemlemeyi ve onun gerçek niyetini anlamayı önemser. İlk başlarda yoğun bir ilgi gösterebilir ancak duygularını tamamen açmadan önce karşı tarafı yakından tanımak isteyebilir. Güven duygusu oluşmadığında ise bir anda geri çekilmesi mümkündür. Akrep burcu, karşısındaki kişinin samimiyetinden şüphe ettiğinde bunu doğrudan dile getirmek yerine sessizleşebilir. Bir süre iletişim kurmayarak yaşananları kendi içinde değerlendirmeyi tercih edebilir. Ayrıca duygularının kontrolünü kaybettiğini hissettiğinde de mesafe koyabilir. Flört ettiği kişiye karşı güçlü duygular beslese bile kırılmaktan veya hayal kırıklığı yaşamaktan çekinebilir. Bu nedenle bir anda ortadan kaybolması, bazen ilgisinin bitmesinden çok kendisini koruma isteğinden kaynaklanabilir. Güven duyduğu ve duygusal olarak kendisini güvende hissettiği ilişkilerde ise oldukça sadık ve bağlı bir partner hâline gelebilir.