Mükemmeliyetçilikleriyle kendilerini fazla zorluyorlar: Kendine karşı en acımasız olan 5 burç...

Bazı insanlar yaptıkları hataları kolayca geride bırakırken, bazıları kendilerini uzun süre eleştirmeye devam eder. Özellikle mükemmeliyetçi ve yüksek beklentilere sahip kişiler, başkalarına gösterdikleri anlayışı kendilerine göstermekte zorlanabilir. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar da yaptıkları hataları uzun süre düşünebilir ve kendilerine karşı oldukça sert davranabilir. İşte kendine karşı en acımasız olan 5 burç...

1. BAŞAK BURCU

Başak burcu, kendine karşı en sert davranabilen burçların başında gelir. Mükemmeliyetçi yapısı nedeniyle yaptığı işlerde kusur bulmaya oldukça yatkındır. Başkalarının yaptığı küçük hataları anlayışla karşılayabilirken, aynı hatayı kendisi yaptığında bunu kolayca kabullenemeyebilir. "Daha iyisini yapabilirdim" düşüncesi, zihninde sık sık tekrarlanabilir. Başak burcu için başarı çoğu zaman yeterli değildir; her zaman daha iyisini ortaya koyması gerektiğini düşünebilir. Bir konuda başarılı olsa bile eksik kalan noktaları görmeye odaklanabilir. Bu nedenle dışarıdan oldukça başarılı ve kendinden emin görünse de iç dünyasında sürekli kendisini geliştirmeye çalışan ve kendisine yüksek hedefler koyan bir tarafı bulunur. Kendisine biraz daha anlayışlı yaklaşmayı öğrendiğinde hem başarılarının tadını daha fazla çıkarabilir hem de gereksiz yere kendini yıpratmaktan uzaklaşabilir.

2. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu, hayatında güçlü ve başarılı bir duruş sergilemek ister. Sorumluluk sahibi yapısı nedeniyle kendisinden beklentileri oldukça yüksektir. Bir hedef belirlediğinde ona ulaşmak için büyük bir disiplinle çalışabilir. Ancak işler istediği gibi gitmediğinde kendisini başkalarından çok daha sert eleştirebilir. Oğlak burcu için başarısızlık yalnızca bir sonuç değil, uzun süre üzerinde düşündüğü bir deneyim olabilir. Hatalarını analiz ederken zaman zaman kendisine gereğinden fazla yüklenebilir. Başkalarının yaptığı yanlışları anlayışla karşılayabilse de kendi hatalarını kabullenmekte zorlanabilir. Bu nedenle zaman zaman elde ettiği başarıları küçümseme eğilimi gösterebilir. Oysa onun için en önemli gelişim noktalarından biri, her zaman güçlü olmak zorunda olmadığını ve hata yapmanın başarısızlık anlamına gelmediğini kabul etmektir.

3. AKREP BURCU

Akrep burcu, yaşadığı olayları derinlemesine değerlendiren ve duygularını kolay kolay unutmayan bir yapıya sahiptir. Özellikle yaptığı hatalar söz konusu olduğunda geçmişe dönüp olayları tekrar tekrar düşünmeye başlayabilir. "Başka türlü davransaydım ne olurdu?" sorusu zihninde uzun süre yer edinebilir. Kendisine karşı oldukça dürüst olan Akrep burcu, hatalarını görmezden gelmek yerine onları tüm yönleriyle değerlendirmeyi tercih eder. Ancak bu durum zaman zaman kendisini gereğinden fazla suçlamasına neden olabilir. Yaşadığı bir pişmanlığı uzun süre içinde taşıyabilir ve kendisini affetmesi kolay olmayabilir. Güçlü görünse de kendi iç dünyasında oldukça sert bir eleştirmen olabilir. Kendisine geçmişteki hataları üzerinden değil, bugün geldiği nokta üzerinden bakmayı öğrendiğinde daha huzurlu hissedebilir.

4. TERAZİ BURCU

Terazi burcu, çevresindeki insanları kırmaktan oldukça çekinir. İlişkilerinde dengeyi korumaya çalışırken bazen kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atabilir. Bir tartışmanın ardından karşı tarafın hatasını görmek yerine, "Ben nerede yanlış yaptım?" diye düşünmeye başlayabilir. Kendisine karşı acımasızlığının temelinde çoğu zaman herkesi memnun etme isteği bulunur. Birini üzdüğünü düşündüğünde olayın üzerinden uzun zaman geçse bile kendisini sorgulayabilir. Aldığı bir kararın doğru olup olmadığını tekrar tekrar değerlendirebilir. Başkalarına karşı gösterdiği anlayışı kendisine de göstermesi, Terazi burcunun duygusal açıdan daha dengeli hissetmesine yardımcı olabilir.

5. BALIK BURCU

Balık burcu, hassas ve duygusal yapısı nedeniyle yaşadığı olaylardan kolayca etkilenebilir. Özellikle birini kırdığını düşündüğünde bunu uzun süre içinde taşıyabilir. Söylediği bir sözün ya da yaptığı bir davranışın karşı taraf üzerindeki etkisini tekrar tekrar düşünebilir. Güçlü empati yeteneği, Balık burcunun kendisini başkalarının yerine koymasını sağlar. Ancak bu özellik zaman zaman kendi üzerine gereğinden fazla sorumluluk almasına neden olabilir. Yaşanan her olumsuzlukta kendisinin de bir payı olduğunu düşünerek kendisini suçlayabilir. Aslında çoğu zaman çevresindeki insanlara gösterdiği şefkatin aynısını kendisine göstermeye ihtiyacı vardır. Kendi hatalarını kabullenmeyi ve geçmişi geride bırakmayı öğrendiğinde duygusal olarak daha rahat bir yaşam sürdürebilir.