Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Pazar Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Kasım 2024 - 16:16

Güncelleme: 30 Kasım 2024 - 16:16

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İç dünyanıza çekilip sorumluluklarınızla ilgili yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili oğlaklar. Nerede yanlış yaptığınızı anlamalısınız ki sonraki adımlarınız daha güçlü olsun. Direnmeyin, inatlaşmayın. İç sesinize kulak verin.