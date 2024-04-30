Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Nisan 2024 - 16:12

Güncelleme: 30 Nisan 2024 - 16:12

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Bugün konulara yaklaşımınız oldukça farklı olabilir sevgili oğlaklar. Değişiyorsunuz. Sorunları çözme beceriniz önce kendinizi yönetebilmekten geçer. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklandıkça başkalarının da ihtiyaçlarını daha sağlıklı bir şekilde görebilirsiniz. Kendinizle aranızı bozmayın.