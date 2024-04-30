Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün konulara yaklaşımınız oldukça farklı olabilir sevgili oğlaklar. Değişiyorsunuz. Sorunları çözme beceriniz önce kendinizi yönetebilmekten geçer. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklandıkça başkalarının da ihtiyaçlarını daha sağlıklı bir şekilde görebilirsiniz. Kendinizle aranızı bozmayın.
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