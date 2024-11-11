Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Ailevi konularda mücadele içerisinde olduğunuz bu günlerde sinirlerinize hakim olmaya özen gösterin. Kariyer hayatınızı etkileyen gündemler ve sizin dışınızda gelişen olaylar bu aralar çözümsüz kalsa da, biraz sabırlı olursanız hepsine çözüm bulabileceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!
- Ata’nın evinde düş kırıklığı