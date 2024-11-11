Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Salı Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Kasım 2024 - 16:58

Güncelleme: 11 Kasım 2024 - 16:58

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Ailevi konularda mücadele içerisinde olduğunuz bu günlerde sinirlerinize hakim olmaya özen gösterin. Kariyer hayatınızı etkileyen gündemler ve sizin dışınızda gelişen olaylar bu aralar çözümsüz kalsa da, biraz sabırlı olursanız hepsine çözüm bulabileceksiniz.