Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Temmuz Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Otorite figürleriyle yaşadığınız hayat sınavınız bu aralar tamamen çığırından çıkmış olabilir. Emir altında çalışamıyorsunuz, istediğiniz pozisyonda da değilsiniz. Şu an için şansınızı fazla zorlamamanız gerekiyor. İşlerin istediğiniz şekilde ilerlemesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var.
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