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Günlük Burç Yorumları: 12 Temmuz Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 12 Temmuz Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 11 Temmuz 2024 - 15:58

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Otorite figürleriyle yaşadığınız hayat sınavınız bu aralar tamamen çığırından çıkmış olabilir. Emir altında çalışamıyorsunuz, istediğiniz pozisyonda da değilsiniz. Şu an için şansınızı fazla zorlamamanız gerekiyor. İşlerin istediğiniz şekilde ilerlemesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var.


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