Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, sorumluluklarınızı tam olarak kafanızda netleştirmeli, kendinize bir plan yapmalısınız. Planlı hareket ederseniz zaman sıkıntısını çözmüş olacaksınız. Taşınmalar, yer değişiklikleri gündemde olabilir. Soğukkanlılığınızla sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
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