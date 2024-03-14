Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün özel hayatınızda bazı iletişim sorunları yaşanabilir sevgili oğlaklar. Sorunları gözünüzde fazla büyütmeyin. Duygularınızı ifade etmeye çalışın. Akılcı çözümler sunmak yerine empat davranmak bugün sorunları çözecektir. Yer değişikliği yapmak veya taşınmak gibi düşünceleriniz varsa bugün sabırsız davranmayın.
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