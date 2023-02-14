Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, bugün iş yerinizde gizli saklı konular açığa çıkabilir, kafanızı karıştıracak olaylar yaşayabilirsiniz.. Araştırmadan, emin olmadan karar vermeyin. Yanılgılara açık bir gün. Ruhsal anlamda sıkılmış hissediyorsunuz, hiç yapmadığınız bir şey yapın. Hayatınıza renk katın.
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