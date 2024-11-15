Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Çalışma alanınızda veya rutin düzeninde yapmak istediğiniz değişiklikler için biraz daha iyi düşünmelisiniz. Sağlam adımlarla ilerlemek daha sonra baştan almanızın önüne geçecektir. Beklenmedik sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Evcil hayvanlarınıza zaman ayırın.
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