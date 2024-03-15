Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Mart 2024 - 16:09

Güncelleme: 15 Mart 2024 - 16:09

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İş hayatınızla alakalı ayaklarınız yere sağlam basmalı sevgili oğlaklar. İletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınızın tam olarak ne olduğunu netleştirmeli, kendinize bir plan yapmalısınız. İnsanlara sorumluluk vermekten korkmayın. Taşınmalar, yer değişiklikleri gündemde olabilir. Soğukkanlılığınızla sorunların üstesinden gelebilirsiniz