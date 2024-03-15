Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İş hayatınızla alakalı ayaklarınız yere sağlam basmalı sevgili oğlaklar. İletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınızın tam olarak ne olduğunu netleştirmeli, kendinize bir plan yapmalısınız. İnsanlara sorumluluk vermekten korkmayın. Taşınmalar, yer değişiklikleri gündemde olabilir. Soğukkanlılığınızla sorunların üstesinden gelebilirsiniz
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