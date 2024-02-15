Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün tamamen iş odaklı bir gün sevgili oğlaklar. Ekonomik durumunuzu daha sağlam bir zemine oturtmak istiyorsunuz. Bugün harekete geçebilir, önemli görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Maddi anlamda şanslısınız, para girişiniz olabilir.
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