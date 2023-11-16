Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Kasım Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün dış görünüşünüzle alakalı yenilikler yapmak isteyebilir veya sağlık konularına yönelebilirsiniz. Uzun zamandır kendinizi çok ihmal ettiğinizi fark ediyorsunuz. Her şeyden önce kendinize odaklanmalı, işinizi bir süre ikinci plana atmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Turan'a PFDK'den rekor ceza!
- Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt
- Esad için yakalama kararı
- Netanyahu yargılanabilir mi?
- Fatih Portakal asgari ücrette kulis bilgisini paylaştı
- Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin ilk açıklama!
- Metin Uca entübe edildi
- İki vajinası olan kadın deneyimlerini paylaştı
- Bir isim daha partiden ayrıldı!
- 'Polatlar'la ilgili yeni gelişme