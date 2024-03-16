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Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Pazar Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 16 Mart 2024 - 17:28

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

İş hayatınızda özellikle aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşanabilir. Çözümsüz kalan konular biraz akışta kalmayı bekliyor. Acele etmeyin. Zamansız çözüm arayışınız sorunlara sorun ekleyebilir.


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