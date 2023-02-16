Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 19:00

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Oldukça soğukkanlı olduğunuz bir gün sevgili oğlaklar. Her konuya profesyonel yaklaşmanız ve ciddi tavırlarınız insanları itiyor. Bugün karşınıza çıkan kişiler sizin için uzun vadeli etki yaratacak kişiler olabilir. Duyguları anlamaya çalışın. Korkularınızı yenmelisiniz.