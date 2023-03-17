Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu
Hayatınız adım adım değişiyor sevgili oğlaklar. Krizler yaşasanız da bu durum sizi geliştiriyor. Daha dirayetli olmalı ve kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmalısınız. Kendi ihtiyaçlarınızı farkettiğinizde, başkalarının ihtiyaçlarını da doğru şekilde görebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken HDP ziyareti açıklaması
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Prof. Dr. Ercan'dan Mersin'deki depreme ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Savcı Sayan istifa etti
- Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı