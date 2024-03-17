Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
İki arada bir derede kalmışlığınız bugün sabrınızı fazlasıyla zorlayabilir. İçinizdeki gerilimi atmak için sorumluluklarınızdan kısa bir süre bile olsa uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Özel hayatınıza zaman ayırın. Bakış açınızı değiştirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnceleme başlatıldı!
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- Bir dönemin çocuk yıldızı Batuhan Göksu yaşamını yitirdi
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- ‘Çırağa müjde olmaz, ustaya olur’
- Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
- SGK Uzmanı Erdursun yeni tarih verdi
- Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
- AKP’yle görüşüyorlar mı?