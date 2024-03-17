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Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Mart 2024 - 17:04

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu: 

İki arada bir derede kalmışlığınız bugün sabrınızı fazlasıyla zorlayabilir. İçinizdeki gerilimi atmak için sorumluluklarınızdan kısa bir süre bile olsa uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Özel hayatınıza zaman ayırın. Bakış açınızı değiştirin.


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