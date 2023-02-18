Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Pazar Yay Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, bugün tahmin ettiğinizden daha pozitif bir gün olabilir. Kurallarınızdan vazgeçmeyin, kendinizden taviz vermeyin. Parasal konular gündemde.. Kariyer hedefinizi her şeyin önünde tutuyor olmanız bazı insanlara itici gelebilir ama bir süre sonra size fazlasıyla hak verecekler.
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