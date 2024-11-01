Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Kasım Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Yakın çevrenizden destek göreceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. Tüm sorumluluğu üstlenmek psikolojiniz açısından iyi bir fikir olmayabilir. Bakış açınızı değiştirdikçe, sorumluluklarınızı dağıttıkça ve yardım istemeyi kabul ettikçe daha iyi hissedeceksiniz.
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